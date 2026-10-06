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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Correa anticipó al arquero de Puerto Montt y celebró bajo la lluvia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" supo concretar pese a las precipitaciones en la capital.

[VIDEO] Correa anticipó al arquero de Puerto Montt y celebró bajo la lluvia
 Captura (TNT Sports)
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Bajo una intensa lluvia y cancha difícil, Colo Colo aumentó su ventaja ante Deportes Puerto Montt en cuartos de final de la Copa Chile gracias al gol tempranero de Javier Correa en la revancha.

El joven Gedeón Díaz levantó un centro desde la punta izquierda y el "9" albo fue rápido para anticipar al arquero Gonzalo Collao con un cabezazo (11') que abrió el marcador en el Monumental y puso el global 2-0.

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