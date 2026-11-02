Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago18.9°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Le erró al balón: El "regalo" del arquero de Puerto Montt que permitió gol de Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Gonzalo Collao protagonizó un increíble "blooper" en el Monumental.

[VIDEO] Le erró al balón: El
 Captura (TNT Sports)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo aumentó su ventaja ante Deportes Puerto Montt en los octavos de final de Copa Chile, gracias a un grosero error del arquero Gonzalo Collao en la reanudación del partido que había quedado interrumpido por lluvia hace un par de semanas.

El golero recibió un pase y se disponía sacar largo con una volea, pero le erró al balón y permitió la arremetida de Maximiliano Romero para el 2-0 (62').

- Revisa el gol:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada