[VIDEO] Le erró al balón: El "regalo" del arquero de Puerto Montt que permitió gol de Colo Colo

Colo Colo aumentó su ventaja ante Deportes Puerto Montt en los octavos de final de Copa Chile, gracias a un grosero error del arquero Gonzalo Collao en la reanudación del partido que había quedado interrumpido por lluvia hace un par de semanas.

El golero recibió un pase y se disponía sacar largo con una volea, pero le erró al balón y permitió la arremetida de Maximiliano Romero para el 2-0 (62').

- Revisa el gol: