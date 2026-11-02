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[VIDEO] Le erró al balón: El "regalo" del arquero de Puerto Montt que permitió gol de Colo Colo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Gonzalo Collao protagonizó un increíble "blooper" en el Monumental.
Gonzalo Collao protagonizó un increíble "blooper" en el Monumental.
Colo Colo aumentó su ventaja ante Deportes Puerto Montt en los octavos de final de Copa Chile, gracias a un grosero error del arquero Gonzalo Collao en la reanudación del partido que había quedado interrumpido por lluvia hace un par de semanas.
El golero recibió un pase y se disponía sacar largo con una volea, pero le erró al balón y permitió la arremetida de Maximiliano Romero para el 2-0 (62').
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