Violencia en el Clásico del Maule: Hinchas agredieron a infiltrado de Curicó en triunfo ante Rangers

Un nuevo y lamentable episodio de violencia volvió a empañar el fútbol chileno el sábado recién pasado, durante el Clásico del Maule entre Rangers y Curicó Unido, válido por la segunda fecha de la Copa Chile 2026.

Si bien en lo deportivo el cuadro "tortero" logró imponerse por 1-2 en su visita al Estadio Fiscal de Talca, la atención se desvió hacia las tribunas debido a un grave altercado en el sector de la barra local.

Según los antecedentes preliminares, la situación se originó tras la supuesta infiltración de un hincha de Curicó Unido en la zona ocupada por los simpatizantes "piducanos". El hecho escaló rápidamente, terminando en una turba que propinó golpes y agresiones contra el fanático visitante.

La brutalidad del momento quedó registrada en un video difundido en redes sociales por el medio Pasión Por Los Deportes. En las imágenes se escuchan gritos de alto calibre por parte de los agresores, quienes instaban a despojar de sus vestimentas al afectado con frases como "sáquenle la ropa al curicano..." y "empelótenlo", mientras era rodeado por un grupo de asistentes.

Hasta el momento, no se ha informado de detenidos ni de las medidas que tomará la organización del torneo frente a este nuevo fallo en la seguridad de los estadios.