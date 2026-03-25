Audax venció a La Serena y sostuvo su paso triunfal en la Copa de la Liga

En el Estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano derribó a Deportes La Serena por 3-1 y se afianzó en el liderato del Grupo D de la Copa de la Liga, que desarrolla su segunda jornada.

Fue un tiempo para cada escuadra, con los locales abriendo el marcador tempranamente al minuto 8 con la arremetida de Giovani Chiaverano para definir mano a mano ante el arquero Eryin Sanhueza.

A los 42', Daniel Piña aumentó la ventaja audina con un cabezazo que significó el 2-0 parcial.

Los "papayeros" despertaron en la segunda parte y se metieron en partido con el descuento de Matías Marín en los 56' tras una jugada asociada.

El equipo del Norte Chico empujó con todo para igualar. Para su lamento, aquellos intentos resultaron insuficientes y Diego Coelho liquidó el partido con el 3-1 definitivo a los 90+2'.

De esta manera, Audax sostiene cosecha perfecta tras dos fechas y lidera su grupo, seguido por Unión La Calera (3). Más abajo aparecen Universidad de Chile y La Serena, ambos con un solo punto.

En la próxima jornada, La Serena visitará a los "cementeros" este sábado 28 de marzo (18:30), mientras Audax recibirá a la U el martes 31 (18:00).