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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Cobresal y Ñublense comenzaron con igualdad su periplo en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos dieron la apertura al Grupo B.

Cobresal y Ñublense comenzaron con igualdad su periplo en la Copa de la Liga
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En un opaco encuentro para cerrar la jornada sabatina, Cobresal y Ñublense no consiguieron pasar del empate y firmaron una igualdad 1-1 en el Estadio El Cobre de El Salvador durante su estreno en el Grupo B de la innovadora Copa de la Liga 2026.

Ambos elencos inauguraron un grupo en el que también está Universidad Católica y Universidad de Concepción, con ello fue el conjunto "minero" el que salió a protagonizar intentando olvidarse de su rendimiento en la Liga de Primera, donde marchan penúltimos.

En ese sentido, fue Steffan Pino (17') el encargado de abrir el marcador con un disparo fuera del área. Sin embargo, la conquista no dio frutos luego de que Diego Sanhueza (18') igualó para los chillanejos con un cabezazo a la siguiente jugada.

De cara al complemento la situación en el partido no cambió, por lo que las defensas de las dos escuadras terminaron permeando cualquier atisbo en ofensiva que se intentó en la altura de El Salvador.

Ahora, Cobresal tendrá que buscar mejorar en su visita a U. de Concepción el jueves 26 de marzo, mientras que Ñublense irá por su redención al Claro Arena frente a Universidad Católica el miércoles 25 del mencionado mes.

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