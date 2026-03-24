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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Colo Colo doblegó a Deportes Concepción y se afianzó en la cima de su grupo en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fernando Ortiz hiló cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Colo Colo doblegó a Deportes Concepción y se afianzó en la cima de su grupo en la Copa de la Liga
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Colo Colo ratificó su gran presente bajo las órdenes de Fernando Ortiz consiguiendo una sólida victoria 1-3 frente a Deportes Concepción en el "Ester Roa Rebolledo" y dormirá en la cima del Grupo A, a la espera de que se complete la segunda fecha en la Copa de la Liga.

Pese a que ambos venían con realidades desiguales en la Liga de Primera, el inicio del encuentro fue parejo en cuanto al protagonismo. Sin embargo, las más claras hicieron destacar al portero César Dutra (6' y 23') frente a los remates de Joquín Sosa y Felipe Méndez.

Justo antes del descanso, Tomás Alarcón (45+1') capturó el esférico tras el tiro de esquina y sacó un disparo que tomó un desvió para inflar las redes. Con este golpe, el aire para los "albos" fue importante para salir a liquidar el pleito en la segunda fracción.

El "Tano" Ortiz leyó bien el complemento y, con el ingreso de Francisco Marchant, fue decisivo para asistir a Álvaro Madrid (64') y luego para vestirse de goleador con un potente tiro ante un rebote del meta (66'), poniéndole la lápida temprana al cotejo.

En el tramo final, el conjunto de Macul estuvo cerca de aumentar la diferencia cuando Lautaro Pastrán (81') estrelló un remate en el vertical. Sin embargo, este tanto que no sumó, subió al marcador cuando Fausto Grillo apareció para instalar el descuento (90+2').

La victoria encaramó a Colo Colo como líder parcial con 4 unidades a la falta de que Huachipato reciba a Coquimbo Unido, tras esto los de Talcahuano enfrentarán al "Cacique" en Macul este próximo 1 de abril.

Por su parte, los "lilas" quedaron con una unidad tendrán que esperar a jugar con los "piratas" el 29 de marzo, buscando una victoria que les permita mantenerse cerca del primer puesto.

 

Ficha del Deportes Concepción vs. Colo Colo:

  • DEPORTES CONCEPCIÓN (1): César Dutra; Ariel Cáceres (59' Misael Dávila), Cristián Suárez, Fausto Grillo, Javier Rojas (71' Diego Carrasco), Norman Rodríguez; Nelson Sepúlveda, Jorge Henríquez (59' Matías Cavalleri), Leonardo Valencia (71' Ángel Gillard); Ignacio Mesías (59' Aldrix Jara), Joaquín Larrivey. DT: Walter Lemma.
  • COLO COLO (3): Fernando De Paul; Jeyson Rojas (71' Matías Fernández), Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme (61' Erick Wiemberg); Tomás Alarcón (71' Vicente Martínez), Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Leandro Hernández (61' Francisco Marchant), Claudio Aquino (79' Lautaro Pastrán); Yastin Cuevas. DT: Fernando Ortiz.
  • GOLES: 0-1: 45'+1' Tomás Alarcón (CC); 0-2: 64' Álvaro Madrid (CC); 0-3: 66' Francisco Marchant (CC); 1-3: 90'+1' Fausto Grillo (DC).
  • TARJETAS AMARILLAS: 44' Tomás Alarcón (CC); 52' Jeyson Rojas (CC); 55' Cristian Riquelme (CC); 84' Norman Rodríguez (DC); 88' Joaquín Larrivey (DC).
  • TARJETAS ROJAS: No hubo.
  • ÁRBITRO: Diego Flores.
  • ESTADIO: Estadio "Ester Roa".

 

 

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