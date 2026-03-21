Colo Colo se resignó a un empate con Coquimbo en su estreno por la Copa de la Liga

En un compromiso de alta intensidad en el Monumental, Colo Colo se resignó con un 1-1 ante Coquimbo Unido en su estreno por el Grupo A en la Copa de la Liga, resultado que pudo ser distinto debido a que la visita erró un penal sobre el final.

Pese a que los pupilos de Fernando Ortiz venían con buenas sensaciones tras sostener el liderato en la Liga de Primera, la sorpresa vino cuando los "piratas" convirtieron a Fernando De Paul en la figura indiscutida con tres atajadas antes de los 15 minutos.

La jerarquía de los "albos" se tuvo que hacer sentir en Macul, por lo que un Matías Fernández (34') que no venía bien fue quien abrió la cuenta con un cabezazo. Pese a esto, la conquista no estuvo exenta de reclamos de la visita, alegando una posición ilícita que fue descartada.

Ya entrados en el complemento, el "Cacique" se acercó a la oportunidad de duplicar las diferencias con de Leandro Hernández (52') y Maximiliano Romero (67'). Sin embargo, al no aprovechar esto vino el ingreso de Alejandro Azócar que aprovechó un forado en la defensa para equiparar las cosas (78').

En la recta final, Colo Colo lo volvió a pasar mal y Arturo Vidal (83') cometió un penal que le dio una chance inmejorable a su rival. Pese a que la derrota estaba cantada, el propio Azócar erró el remate (85') y mantuvo intacto el marcador.

Con este resultado, el Grupo A de la Copa de la Liga queda totalmente igualado entre todos los equipos con un punto, ya que Huachipato y Deportes Concepción también firmaron tablas.

Ahora, Ortiz deberá cambiar el chip rápidamente para visitar a los "lilas" en el "Ester Roa" este próximo 24 de marzo, mientras que Hernán Caputto buscará su primer triunfo en el certamen enfrentando a los "acereros" en Talcahuano el 29 de dicho mes.