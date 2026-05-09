Ortiz tras el triunfo de Colo Colo: Hicimos un buen partido y revertimos una situación compleja

El director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, analizó el desempeño de su equipo en la victoria del cuadro albo ante Deportes Concepción por la quinta fecha de la Copa de la Liga, y destacó la capacidad de reacción ante las situaciones complejas que presentó el conjunto lila.

El estratega se mostró satisfecho con el nivel mostrado por sus dirigidos, subrayando la importancia de mantener la convicción a pesar de las dificultades. "Hicimos un buen partido, donde revertimos una situación compleja. Se lo dije en el entretiempo: a veces las situaciones de juego injustas te ponen en una posición donde tenemos que tomar determinaciones y carácter", señaló Ortiz.

Sobre los ajustes tácticos realizados, el DT explicó que el equipo supo leer el encuentro y realizar las variantes necesarias para imponerse: "El equipo sacó fuerzas, dio vuelta el resultado y los protagonistas siempre son los jugadores. Teníamos que sumar y seguimos ahí en plena competencia".

Al ser consultado sobre el estilo de juego del equipo, especialmente en el segundo tiempo, Ortiz enfatizó: "Si tuviera la bola de cristal, saldría de la mejor manera que yo pueda considerar el partido. De eso se trata, uno cuando plantea desde el inicio cree que va a salir de una manera, luego tengo que modificar y así se adaptan los jugadores de la forma que yo pretendo que se vea un Colo Colo mejor".

Finalmente, el entrenador se refirió al trabajo constante y a la mentalidad del grupo de cara a los próximos desafíos: "El mérito lo tienen los jugadores de entenderlo y lo pueden llevar a cabo. Siempre hay por corregir y mejorar".