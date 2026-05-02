Copa de la Liga: Ñublense dejó sin chanches a Cobresal y saltó al primer lugar del grupo

Ñublense derrotó 2-0 a Cobresal en el Estadio "Nelson Oyarzún", por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga, y quedó como puntero de la zona con 10 puntos, dejando eliminado al elenco "minero".

Los goles del equipo dirigido por Juan José Ribera llegaron en el segundo tiempo: Gabriel Graciani abrió la cuenta a los 50 minutos y Giovanny Ávalos cerró el marcador a los 95', en un partido que tuvo 4.078 espectadores y fue dirigido por Juan Sepúlveda.

Con este resultado, Ñublense quedó al frente del Grupo B con 10 unidades, seguido por Universidad Católica con 7 y Universidad de Concepción con 3, equipos que se enfrentarán este domingo en la Región del Biobío.

Cobresal, que presentó una formación con varios jugadores jóvenes, quedó sin opciones de clasificación en la Copa de la Liga y deberá enfocarse en la Liga de Primera, donde pelea por mantenerse en la categoría.