Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago12.4°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Coquimbo Unido buscará "revancha" ante un herido Deportes Concepción en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco "pirata" es el único equipo que ha caído frente a los "lilas" en lo que va de 2026.

Coquimbo Unido buscará
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una oportunidad de revancha se presenta para Coquimbo Unido este lunes cuando reciba, a partir de las 12:00 horas, a un necesitado Deportes Concepción en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

El cuadro "pirata" llega invicto en esta primera ronda del Grupo A, factor que sumado a la posibilidad de alcanzar el liderato parcial, asoma como la gran motivación ante un rival que no celebra triunfos desde que pisó el mismo recinto porteño.

Y es que los "lilas" solo registran una victoria en lo que va del año, la cual consiguieron precisamente ante los pupilos de Hernán Caputto el pasado 28 de febrero, en el marco de la quinta fecha de la Liga de Primera.

Ahora, con apenas un punto en dos jornadas, los penquistas necesitan su segundo festejo de la temporada para no quedar rezagados en una fase donde el mejor de cada zona avanza a las semifinales.

Todos los detalles de este encuentro podrás seguirlos a través de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada