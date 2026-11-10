¿Cuándo y dónde ver la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins?

Coquimbo Unido y O'Higgins disputarán este sábado 14 de noviembre la final de la Copa de la Liga 2026, encuentro que definirá al primer campeón de la competencia y entregará al ganador la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como "Chile 3".

El compromiso está programado para las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia. La transmisión anunciada para la final es exclusiva mediante streaming por HBO Max, a través de TNT Sports, sin emisión por televisión tradicional.

La definición sufrió diversas modificaciones de fecha y escenario debido a las condiciones meteorológicas que afectaron a la zona central. Inicialmente estaba prevista para julio en Valparaíso y posteriormente fue trasladada al Claro Arena, donde tampoco pudo disputarse por los efectos del aluvión registrado en Las Condes.

De esta manera, Coquimbo Unido y O'Higgins buscarán quedarse con la primera edición del certamen, cuyo campeón también obtendrá un lugar en la Supercopa de Chile 2027.