Daniel González: Somos un equipo grande que tiene que estar preparado para jugar partidos seguidos

El defensor de Universidad Católica Daniel González anticipó el duelo ante Ñublense por la segunda de la Copa de la Liga y puso el foco en la preparación del equipo para enfrentar la exigencia del calendario.

"Va más de la cabeza porque físicamente hemos trabajado bastante bien, especialmente en la pretemporada. Somos un equipo grande que tiene que estar preparado para jugar partidos seguidos y todo tipo de torneos", señaló el zaguero.

"Si estamos bien de la cabeza y con la idea que quiere el 'profe' y lo que queremos plasmar en la cancha, las cosas se tienen que ir dando e ir buscar el triunfo ante Ñublense", añadió.

González valoró su regreso a las canchas tras varias semanas fuera. "Contento por volver a jugar después de seis, siete semanas que estuve afuera. Me sentí bastante bien, tuve un buen reintegro con el cuerpo técnico. Es normal, tengo que ir agarrando ritmo con el pasar de los partidos", comentó.

El defensor también destacó su disposición para adaptarse a distintos roles dentro del equipo. "Mi posición natural es central, pero tenemos que ser versátiles. Estoy a disposición del cuerpo técnico y lo que necesite el equipo, si me toca estar ahí lo voy a hacer feliz y de la mejor manera", afirmó.

Finalmente, el jugador cruzado se refirió al desafío en el certamen continental. "No me ha tocado jugar nunca Copa Libertadores, pero me siento preparado en la posición que me toque. Todos estamos trabajando para que le vaya bien al equipo. Es algo que tanto peleamos para estar de vuelta, así que estamos ansiosos, serán partidos difíciles, pero muy lindos, sobre todo jugando en casa", cerró.

¿Cuándo juega la UC por la Copa de la Liga?

Universidad Católica saltará a la cancha este miércoles 25 de marzo ante Ñublense en el Estado "Nelson Oyarzún", de Chillán.

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