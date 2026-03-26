DT de Ñublense tras triunfo ante la UC: "Esperábamos un poquito más de presión"

Ñublense dio uno de los grandes golpes en la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026 luego de imponerse por 1-0 ante Universidad Católica en el Estadio "Nelson Oyarzún, resultado que dejó conformes a las huestes locales, aunque con una cuota de sorpresa por la propuesta del rival.

Tras el compromiso, el director técnico de los "Diablos Rojos", Juan José Ribera, analizó el trámite del juego y reconoció que el planteamiento de la UC no fue el que tenían presupuestado en la previa.

"Fue un partido parejo. Me sorprendió el primer tiempo, que Universidad Católica nos cediera el terreno, esperábamos un poquito más de presión alta. Las mayores ocasiones de ellos fueron de contra", señaló el "Coto" en conversación con TNT Sports.

En esa misma línea, el estratega valoró la resistencia de sus dirigidos en los pasajes finales: "El segundo tiempo fue parejo, después retrocedimos un poco y en los últimos minutos hubo muchos balones largos; el equipo mantuvo siempre la tranquilidad. Fue un partido ordenado, de mucho sacrificio y espíritu".