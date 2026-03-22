Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Copa de la Liga
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa las posiciones en Cooperativa.cl.
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Así marchan las tablas de posiciones de los respectivos grupos en la Copa de la Liga, torneo que debuta este año en el fútbol chileno.
Grupo A
1.- Deportes Concepción, 1 punto
2.- Huachipato, 1
3.- Colo Colo, 1
4.- Coquimbo Unido, 1
Grupo B
1.- Universidad Católica, 3 puntos
2.- Cobresal, 1
3.- Ñublense, 1
4.- Universidad de Concepción, 0
Grupo C *
1.- Deportes Limache, 0
2.- Everton, 0
3.- O'Higgins, 0
4.- Palestino, 0
*: Aún no se han jugado los partidos.
Grupo D
1.- Audax Italiano, 3 puntos
2.- Deportes La Serena, 1
3.- Universidad de Chile, 1
4.- Unión La Calera, 0