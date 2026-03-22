[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Copa de la Liga

Así marchan las tablas de posiciones de los respectivos grupos en la Copa de la Liga, torneo que debuta este año en el fútbol chileno.

La tabla de la Copa de la Liga

Grupo A

1.- Deportes Concepción, 1 punto

2.- Huachipato, 1

3.- Colo Colo, 1

4.- Coquimbo Unido, 1

Grupo B

1.- Universidad Católica, 3 puntos

2.- Cobresal, 1

3.- Ñublense, 1

4.- Universidad de Concepción, 0

Grupo C *

1.- Deportes Limache, 0

2.- Everton, 0

3.- O'Higgins, 0

4.- Palestino, 0

*: Aún no se han jugado los partidos.

Grupo D

1.- Audax Italiano, 3 puntos

2.- Deportes La Serena, 1

3.- Universidad de Chile, 1

4.- Unión La Calera, 0