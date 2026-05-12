Megarreforma: CFA no cuestionó, sino que "sensibilizó" respecto a los cálculos, según Quiroz

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, exigió que la oposición no extreme la interpretación de las advertencias planteadas la semana pasada por el Consejo Fiscal Autónomo frente al proyecto de reconstrucción nacional que impulsa el Gobierno.

La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja discutió y aprobó este martes, en particular, uno de los artículos más importantes de la megarreforma: el que establece un crédito tributario para empresas, de hasta un 15 por ciento de la remuneración de los trabajadores que ganen entre el mínimo y un poco más de 800 mil pesos.

Este beneficio va directamente a los empresas, con la intención de darles más liquidez. Según ha reconocido el propio Quiroz, no necesariamente se traducirá en creación de nuevos puestos de trabajo, y economistas de centroizquierda han cuestionado su excesivo costo fiscal.

Durante el debate, el diputado frenteamplista Jorge Brito solicitó un pronunciamiento explícito Quiroz sobre las prevenciones del CFA respecto a dicha norma y los números involucrados.

"A mí me parece que aquí ha habido un abuso de lenguaje. Llamo a leer (el informe del Consejo) con detención y dejando un poquito de lado las pasiones y la pretensión de mostrar al público cosas que no son", replicó Quiroz.

"El Consejo Fiscal Autónomo no hace ninguna estimación distinta, lo que hace son sensibilizaciones respecto de nuestros supuestos... En ningún caso hay una contraposición de que uno está bien y otro está mal. Son sensibilizaciones respecto a un cálculo", enfatizó el ministro.

Explicó que, dentro de los supuestos, "uno puede hacer un cálculo medio, más conservador, menos conservador", pero eso no significa que haya cifras erróneas.

Por otro lado, "cuando se dice que a lo mejor el número sale más grande; si sale más grande es porque hubo mucho más empleo beneficiado con esto", acotó.