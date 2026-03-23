Everton remontó ante Palestino y tomó el liderato su grupo en la Copa de la Liga

Everton remontó por 1-2 ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el debut de ambos equipos en la Copa de la Liga, y quedó puntero del Grupo C.

El cuadro "árabe" comenzó dominando el encuentro, abriendo el marcador gracias a Ronnie Fernández (21'), pero el conjunto "oro y cielo" supo reaccionar y llegó a la igualdad tras una buena jugada de Alan Medina (29').

En la segunda mitad el partido, Palestino desaprovecho varias ocasiones y permitió que los viñamarinos terminaran celebrando, con el gol definitivo del delantero argentino Nicolás Montiel (81').

Con este resultado, Everton quedó puntero del Grupo C, seguidos por Deportes Limache y O'Higgins, que empataron el sábado; y Palestino marcha último, sin puntos.

El siguiente encuentro del conjunto "ruletero" será en Sausalito frente a O'Higgins este jueves 26 de marzo a las 20:30 horas, mientras que los "árabes" se medirán como forastero ante Deportes Limache el mismo día a las 18:00 horas.