Hernán Caputto y suspensión de la final de la Copa de la Liga: Se pudo haber prevenido

Un nuevo dolor de cabeza sumó la programación del fútbol chileno luego de que la ANFP debiera suspender nuevamente la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, compromiso pactado inicialmente para este viernes 16 de octubre en el Claro Arena tras la decisión de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de no autorizar el partido por motivos de seguridad.

Tras confirmarse la resolución del organismo de Quilín, el director técnico del cuadro "pirata", Hernán Caputto, analizó con cautela la situación, aunque deslizó cierta molestia por la falta de previsión en la organización del encuentro decisivo.

"La verdad es que la prioridad es lo que ha ocurrido en el último tiempo, pero es algo que se pudo haber prevenido, sobre todo tener claro el lugar de la final", comentó el estratego en diálogo con RedGol.

En esa misma línea, el DT aurinegro agregó: "Pero ya está, hay que encontrar una fecha, que sea la mejor. Se cierra el calendario, pero ojalá todo esto no traiga inconvenientes a las personas, a la gente, y en todo el país, no solo en Santiago, acá en el norte también".

Caputto también remarcó la importancia que tiene este título para ambas instituciones, en particular por el boleto a copas internacionales: "A veces uno opina de este lado, se intentó, pero hay que prevenir. Es un torneo nuevo que en julio definió a los finalistas y tiene algo muy importante que es estar en competencia internacional, y todos queremos estar".

Finalmente, el técnico de Coquimbo Unido advirtió sobre la compleja congestión de compromisos que se viene: "Lo importante es que se busque una fecha. Vi el calendario; ambos equipos estamos queriendo escalar en el torneo, en Copa Chile estamos en zona de avanzada y tenemos que jugar varios partidos entre semana", cerró.