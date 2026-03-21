Huachipato y D. Concepción iniciaron en la Copa de la Liga con un intenso empate

En Talcahuano, Huachipato y Deportes Concepción terminaron con un entretenido 2-2 en el duelo regional que abrió el Grupo A en la primera fecha de la Copa de la Liga.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 15 con un lanzamiento penal de Lionel Altamirano para adelantar a los "acereros", tras una claro mano de Yonatán Rodríguez.

Justo 10 minutos después llegó la primera aparición goleadora de Joaquín Larrivey, autor de la igualdad mediante golpe de cabeza.

Ambos equipos tuvieron grandes ocasiones para mover las cifras, obligando a las intervenciones de los arqueros Sebastián Mella y César Dutra.

Larrivey completó un doblete para el 2-1 parcial del "Conce" a los 53' con certera definición en el área chica. Tras cartón llegó la polémica cifra que sentenció el empate.

A los 56' Ezequiel Cañete sacó un remate y un adelantado Altamirano se cruzó en la acción que terminó con el balón en la red. El VAR llamó a revisión y, pese a estar frente al arquero, el árbitro Nicolás Gamboa señaló por alto parlante que no hubo interferencia en la visión de Dutra.

Las emociones siguieron hasta los últimos minutos, pero el electrónico no volvió a subir y ambos conjuntos del Biobío repartieron puntos en el choque regional.

La primera jornada del Grupo A se completará este mismo sábado, con el choque de Colo Colo y Coquimbo Unido en el Estadio Monumental a partir de las 18:00 horas; cotejo que podrás seguir en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.