Informe arbitral detalló expulsiones de Martín Ramírez y Matías Palavecino en el Claro Arena

Universidad Católica derrotó por 2-1 a Universidad de Concepción el domingo en el Claro Arena. El encuentro, correspondiente al Grupo B de la Copa de la Liga, registró dos jugadores expulsados por acciones que fueron detalladas en el informe oficial emitido por el árbitro Philippe Noriega.

El jugador chileno Martín Ramírez, de Universidad de Concepción, recibió la tarjeta roja directa a los 73 minutos por ser culpable de conducta violenta. Posteriormente, a los 80 minutos, el volante argentino Matías Palavecino resultó expulsado en Universidad Católica.

Según el acta referil, el mediocampista "cruzado" propinó un golpe con su antebrazo en el rostro de un adversario mientras el balón no se encontraba en juego.

El desarrollo del compromiso también estuvo marcado porque a los 45+3 minutos, el atacante Justo Giani anotó el empate transitorio para la escuadra local mediante un lanzamiento penal. La infracción resultó sancionada luego de que el juez Philippe Noriega revisó en el VAR una mano dentro del área, decisión que generó dudas del cuerpo técnico penquista.

El mediocampista nacional Cristhofer Mesías inauguró el marcador para la visita a los 23 minutos. La victoria definitiva para el equipo que dirige el estratego Daniel Garnero la sentenció el delantero chileno Diego Valencia a los 76 minutos.

Tras las resoluciones adoptadas en el campo de juego, ambos futbolistas expulsados quedaron a la espera de la sanción definitiva que dictaminará el Tribunal de Disciplina de la ANFP el próximo martes.