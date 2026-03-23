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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Jugador de O'Higgins se equivocó de camiseta y fue informado por el árbitro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Rodrigo Godoy usó una prenda distinta a la de sus compañeros.

Jugador de O'Higgins se equivocó de camiseta y fue informado por el árbitro
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Matías Assadi, árbitro del duelo entre O'Higgins y Deportes Limache por la primera fecha de la Copa de la Liga, informó de una curiosa infracción al reglamento del flamante torneo.

En el documento publicado por la ANFP en el sitio oficial de sus torneos, el juez informó que el jugador N° 26 del equipo local de O'Higgins (Rodrigo Godoy) al ingresar al minuto 71 lo hace con una camiseta distinta al resto del equipo, cambiándosela luego de una pausa en el partido".

Ante ello, seguramente el elenco celeste será multado por este incidente.

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