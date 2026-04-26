La programación de la cuarta fecha de la Copa de la Liga

Esta semana vuelve la acción de la Copa de la Liga con su cuarta fecha, la cual comenzará a disputarse este sábado 2 de mayo con el duelo entre Audax Italiano y Unión La Calera.

Colo Colo y Coquimbo Unido no jugarán durante este fin de semana por esta competición, ya que ambos equipos se pondrán al día por la Liga de Primera enfrentándose en el Estadio Monumental. Su duelo copero quedó postergado para la quincena de mayo.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Sábado 2 de mayo

Audax Italiano vs. Unión La Calera , 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

, 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida Deportes La Serena vs. Universidad de Chile , 15:00 horas. Estadio La Portada

, 15:00 horas. Estadio La Portada Everton vs. Palestino , 15:00 horas. Estadio Sausalito

, 15:00 horas. Estadio Sausalito Ñublense vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 3 de mayo

Universidad de Concepción vs. Universidad Católic a, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"

a, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa" Deportes Limache vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 4 de mayo

Deportes Concepción vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Miércoles 13 de mayo