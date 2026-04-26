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La programación de la cuarta fecha de la Copa de la Liga
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Autor: Redacción Cooperativa
Esta semana vuelve la acción de este torneo.
Esta semana vuelve la acción de este torneo.
Esta semana vuelve la acción de la Copa de la Liga con su cuarta fecha, la cual comenzará a disputarse este sábado 2 de mayo con el duelo entre Audax Italiano y Unión La Calera.
Colo Colo y Coquimbo Unido no jugarán durante este fin de semana por esta competición, ya que ambos equipos se pondrán al día por la Liga de Primera enfrentándose en el Estadio Monumental. Su duelo copero quedó postergado para la quincena de mayo.
Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:
Sábado 2 de mayo
Domingo 3 de mayo
Lunes 4 de mayo
Miércoles 13 de mayo