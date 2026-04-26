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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La programación de la cuarta fecha de la Copa de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta semana vuelve la acción de este torneo.

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Esta semana vuelve la acción de la Copa de la Liga con su cuarta fecha, la cual comenzará a disputarse este sábado 2 de mayo con el duelo entre Audax Italiano y Unión La Calera.

Colo Colo y Coquimbo Unido no jugarán durante este fin de semana por esta competición, ya que ambos equipos se pondrán al día por la Liga de Primera enfrentándose en el Estadio Monumental. Su duelo copero quedó postergado para la quincena de mayo.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Sábado 2 de mayo

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio La Portada
  • Everton vs. Palestino, 15:00 horas. Estadio Sausalito
  • Ñublense vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 3 de mayo

  • Universidad de Concepción vs. Universidad Católica, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Deportes Limache vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 4 de mayo

  • Deportes Concepción vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Miércoles 13 de mayo

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

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