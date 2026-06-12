Metro informó que la Línea 2 volvió a "estar disponible con todas sus estaciones operativas"

La Línea 2 del Metro de Santiago estuvo operando con servicio parcial la tarde de este viernes, producto de un "incidente grave en las vías" de la estación San Miguel.

Debido a la emergencia, el servicio solo estuvo disponible entre las estaciones Vespucio Norte y Franklin; y entre el tramo de Lo Ovalle y Hospital El Pino.

Asimismo, serecisó que las estaciones que permanecen cerradas son El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.

A raíz de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur despachó una unidad a la citada estación.

A las 19.14 horas, Metro informó en sus redes sociales que la Línea 2 volvió a "estar disponible con todas sus estaciones operativas", aunque advirtió que "la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse.

Usuarios reportaron colapso en paraderos

Red de Movilidad activó un plan de contingencia con buses de refuerzo en los exteriores de las estaciones afectadas.

Sin embargo, usuarios reportaron largas filas y paraderos sobrepasados en el sector de la estación Franklin, en Gran Avenida.