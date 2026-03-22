La programación de la segunda fecha de la Copa de la Liga
Revisa los horarios en Cooperativa Deportes.
Esta semana se disputa la segunda fecha de la Copa de la Liga, torneo que debuta este año y que tiene en competencia solo a los equipos de Primera División.
Martes 24 de marzo
- Universidad de Chile vs. U. La Calera, 18:00 horas. Estadio Nacional.
- Deportes Concepción vs. Colo Colo, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"
Miércoles 25 de marzo
- Ñublense vs. U. Católica, 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzun".
- Huachipato vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Huachipato.
- Audax Italiano vs. Deportes La Serena, 20:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.
Jueves 26 de marzo
- Deportes Limache vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández"
- U. de Concepción - Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"
- Everton vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Sausalito.