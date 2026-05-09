Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago7.1°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La U visita a Unión La Calera en un duelo decisivo en el Grupo D en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "azules" buscarán cobrarse revancha de la caída sufrida en la primera rueda para consolidarse como punteros.

La U visita a Unión La Calera en un duelo decisivo en el Grupo D en la Copa de la Liga
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" será el escenario de un partido determinante para el desenlace del Grupo D, ya que este domingo 10 de mayo Unión La Calera recibirá a Universidad de Chile por la quinta fecha, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), con ambos igualados con 7 puntos.

El conjunto azul llega a este encuentro en un vuelo alto tras imponerse en el clásico frente a la UC y endosarle un 0-5 a La Serena como visita. Gracias a esa diferencia de gol (+6), lideran actualmente una zona que también los tiene empatados en puntaje con Audax Italiano, su próximo rival.

Ante esta situación, el equipo que Fernando Gago parará para este compromiso será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Agustín Arce, Israel Poblete; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

Por su parte, Unión La Calera arriba con la confianza de ser el único equipo que ha logrado derrotar a los universitarios en el novedoso torneo. Los pupilos de Martín Cicotello también suman 7 puntos y buscarán hacer valer su localía en una lucha donde solo el mejor posicionado del grupo accederá a la fase de semifinales.

Con arbitraje de Cristián Garay, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada