La U visita a Unión La Calera en un duelo decisivo en el Grupo D en la Copa de la Liga

El Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" será el escenario de un partido determinante para el desenlace del Grupo D, ya que este domingo 10 de mayo Unión La Calera recibirá a Universidad de Chile por la quinta fecha, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), con ambos igualados con 7 puntos.

El conjunto azul llega a este encuentro en un vuelo alto tras imponerse en el clásico frente a la UC y endosarle un 0-5 a La Serena como visita. Gracias a esa diferencia de gol (+6), lideran actualmente una zona que también los tiene empatados en puntaje con Audax Italiano, su próximo rival.

Ante esta situación, el equipo que Fernando Gago parará para este compromiso será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Agustín Arce, Israel Poblete; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

Por su parte, Unión La Calera arriba con la confianza de ser el único equipo que ha logrado derrotar a los universitarios en el novedoso torneo. Los pupilos de Martín Cicotello también suman 7 puntos y buscarán hacer valer su localía en una lucha donde solo el mejor posicionado del grupo accederá a la fase de semifinales.

Con arbitraje de Cristián Garay, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.