La UC festejó una remontada ante U. de Concepción por su debut en la Copa de la Liga

Universidad Católica inició con el pie derecho su camino en la Copa de la Liga 2026 tras imponerse por 2-1 a Universidad de Concepción en la fecha inicial del Grupo B, ubicándose como puntero después de arrancar en desventaja en el Claro Arena.

La historia en la precordillera comenzó cuesta arriba para los locales, ya que Cristhofer Mesías (23') se aprovechó de la imprecisión y abrió la cuenta. No obstante, una mano en el área "penquista" sobre el final le permitió a Justo Giani (45+3') igualar desde los doce pasos.

En el complemento, el duelo entró en la fricción hasta que los forasteros sufrieron la expulsión del recién ingresado Martín Ramírez (72'). Acto seguido, vino la segunda diana del equipo de Daniel Garnero cuando Diego Valencia (75') apareció en el área con un certero cabezazo.

De cara a la recta final, el árbitro Gastón Philippe tuvo mucho trabajo después de la roja a Matías Palavecino (80') por una agresión sobre Oyanedel y se enfrascó en detener el juego brusco enseñando tarjetas amarillas.

Las tres unidades ubicaron a la UC como único líder, sacando provecho del empate entre los otros contendientes. Ahora, su siguiente rival será el 25 de marzo ante Ñublense en Chillán y el "Campanil" recibirá a Cobresal el jueves 26 del mencionado mes.