La UC visita a Ñublense con la meta de extender el paso ganador en la Copa de la Liga

Universidad Católica quiere seguir con el paso ganador en la Copa de la Liga, cuando visite este miércoles a Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en la segunda fecha del Grupo B.

El cuadro cruzado, dirigido por Daniel Garnero, debutó en el torneo con un triunfo por 2-1 ante Universidad de Concepción, y espera repetir las buenas sensaciones para afirmarse en el liderato, considerando que solo avanza a semifinales el puntero del grupo.

Además, los Cruzados ya vencieron a Ñublense a comienzos de marzo, también en Chillán, por la quinta fecha de la Liga de Primera, por lo que buscarán mantener el nivel para doblegar a los "Diablos Rojos".

Respecto al partido con el "Campanil", Garnero preparó un cambio en el arco, con Darío Melo ocupando el lugar de Vicente Bernedo.

Además, sigue de baja el capitán Fernándo Zampedri, afectado por un lumbago.

La formación de la UC será con Darío Melo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Cristián Cuevas; Justo Giani, Clemente Montes y Juan Francisco Rossel.

Ñublense, por su parte, lleva tres partidos consecutivos sin ganar en todas las competencias, y en la Copa de la Liga debutó con un empate ante Cobresal en El Salvador.

Para los dirigidos por Juan José "Coto" Ribera, el partido con los Cruzados es una oportunidad de revancha, por la derrota sufrida el pasado 1 de marzo en el campeonato nacional.

La posible oncena de Ñublense será con Hernan Muñoz; Carlos Salomon, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Diego Sanhueza; Matías Plaza, Daniel Saavedra, Diego Céspedes, Manuel Rivera, Lucas Molina y Franco Rami.

El duelo será arbitrado por José Cabero, asistido por Manuel Marín y Cristian Cerda; el cuarto juez será Víctor Abarzúa, y el VAR estará a cargo de Mathías Riquelme y Aldo Gómez.

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