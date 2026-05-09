La UC y Ñublense chocan en un duelo que puede definir su grupo en Copa de la Liga

El Grupo B de la Copa de la Liga tendrá una jornada trascendental este domingo 10 de mayo, con el duelo de tendrán Universidad Católica y Ñublense en el Claro Arena.

Los "Diablos Rojos" llegan a la penúltima fecha con tres puntos de distancia ante los "cruzados". Es decir, un triunfo forastero sellará la clasificación a semifinales para el equipo de Juan José Ribera.

La UC se jugará la vida en la copa local luego de un empate 0-0 con Cruzeiro por la Libertadores a mitad de semana. Previo a aquello, igualó 2-2 con Universidad de Concepción, aunque con elenco alternativo.

Más allá del choque internacional, Daniel Garnero tendrá la opción de tener un once estelar, ya que la Libertadores tendrá una semana de descanso en su fase grupal.

El delantero Juan Francisco Rossel asumió la responsabilidad del partido ante los chillanejos, pues "para nosotros es una final. Estamos obligados a ganar".

Respecto a Ñublense, viene de imponerse 2-0 al eliminado Cobresal en la jornada anterior de la Copa de la Liga.

"Es un partido importante. A medida que hemos ido compitiendo en esta copa nos hemos ganado tener esta opción. Tenemos que seguir con lo nuestro en lo que ha sido la esencia de Ñublense este año", señaló "JJ" Ribera en la previa.

"Enfrentamos a un rival con mucha jerarquía, que está competitivo en todos sus frentes. Tenemos que estar alerta y muy atentos para hacer un buen partido en Santiago", sumó el DT.

El cotejo arrancará a las 17:30 horas con arbitraje de José Cabero y podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl, además del relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.