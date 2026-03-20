Las claves de la Copa de la Liga: ¿Cómo se juega? ¿Qué premios entrega? ¿Hay VAR?

El fútbol chileno vive este viernes un momento de expansión en su calendario dado que el duelo entre Universidad de Chile y Deportes La Serena será el puntapié inicial para subir el telón de la Copa de la Liga, el cuarto torneo oficial de la temporada, sumándose a la Primera División, la Copa Chile y la Supercopa (recientemente conquistada por Coquimbo Unido bajo su nuevo formato).

Más allá de la intención deportiva de sumar minutos de competencia, la creación de este certamen responde a una necesidad administrativa y comercial. La Copa de la Liga surge como la fórmula de la ANFP para saldar la deuda de partidos pendientes con TNT Sports, socio estratégico y dueño de los derechos de transmisión. De esta forma, se garantiza una mayor cuota de contenido televisivo para las pantallas locales, en este caso en fechas FIFA, instancia donde la Liga de Primera se detiene.

¿Cómo se juega?

El torneo contará con la participación de los 16 equipos de la Primera División, divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. Para definir las zonas, se tomó como base el rendimiento del Torneo Nacional anterior, dejando como cabezas de serie a los primeros cuatro de 2025: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O'Higgins y Universidad de Chile, quedando ordenados de la siguiente manera:

Grupo A: Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción

Grupo B: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción.

Grupo C: O'Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton.

Grupo D: Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

La fase de grupos se jugará bajo el sistema de "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta. Sin embargo, el margen de error es mínimo: solo el primero de cada zona clasificará a la siguiente ronda.

¿Cuál es el gran premio?

Una vez definidos los líderes, se dará paso a las semifinales (también con duelos de ida y vuelta), donde el ganador del Grupo A se medirá ante el del Grupo D, mientras que los vencedores de los grupos B y C chocarán en la otra llave. La gran final se disputará a partido único.

El incentivo para los clubes es clave: El equipo que se corone campeón de la Copa de la Liga obtendrá un cupo directo como Chile 3 para la Copa Libertadores 2027, además de asegurar su presencia en la Supercopa 2027.

Claves reglamentarias

El certamen no estará exenta de la regla sub 21, por lo que los equipos deberán sumar 360 minutos en la fase grupal pudiendo acumular de a dos jugadores.

En semifinales, en tanto, se exigirán 120 minutos y en la final otros 60.

Además, la ANFP determinó que el flamante torneo tenga VAR.