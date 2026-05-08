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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Las claves para ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por HBO Max

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Las claves para ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por HBO Max
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Este sábado 9 de mayo, Colo Colo recibe a Deportes Concepción en su retorno a la Copa de la Liga para disputar la quinta fecha, en un encuentro que no irá por las señales de televisión tradicionales, sino que exclusivamente a través de HBO Max.

Para seguir el partido desde las 17:30 horas (21:30 GMT) podrás utilizar cualquier dispositivo como una Smart TV, celular, tablet o PC con la aplicación mencionada. Al ingresar a la misma, tendrás que dirigirte al apartnoado exclusivo de TNT Sports.

Si no tienes cable

Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno.

Si ya pagas el canal premium

No tienes que volver a contratar. Solo ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego "Conectar con tu proveedor", eligiendo el cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas para ver tu boleta o sucursal virtual.

Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del partido en el formato streaming desde el dispositivo utilizado.

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