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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Los resultados de la tercera fecha de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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A partir de este sábado 28 de marzo se disputa la tercera fecha de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.

Sábado 28 de marzo

  • Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 29 de marzo

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Lunes 30 de marzo

  • Cobresal vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio El Cobre.
  • Universidad de Concepción vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".
  • Palestino vs. O'Higgins. 20:30 horas. Estadio Municipal La Cisterna.

Martes 31 de marzo

  • Audax Italiano vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.
  • Everton vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Miércoles 1 de abril

  • Colo Colo vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio Monumental.

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