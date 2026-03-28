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Los resultados de la tercera fecha de la Copa de la Liga
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue todos los partidos del flamante torneo en Cooperativa.cl
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A partir de este sábado 28 de marzo se disputa la tercera fecha de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.
Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo
Lunes 30 de marzo
Martes 31 de marzo
Miércoles 1 de abril