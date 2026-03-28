Los resultados de la tercera fecha de la Copa de la Liga

A partir de este sábado 28 de marzo se disputa la tercera fecha de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.

Sábado 28 de marzo

Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 29 de marzo

Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Lunes 30 de marzo

Cobresal vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

18:00 horas. Estadio El Cobre. Universidad de Concepción vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

20:30 horas. Estadio "Ester Roa". Palestino vs. O'Higgins. 20:30 horas. Estadio Municipal La Cisterna.

Martes 31 de marzo

Audax Italiano vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida. Everton vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Miércoles 1 de abril