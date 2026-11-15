Lucas Bovaglio pidió perdón a los hinchas tras perder la final y fijó su meta: "La prioridad es no descender"

Un amargo y doloroso golpe sufrió O'Higgins de Rancagua tras caer por 3-0 ante Coquimbo Unido en la gran final de la Copa de la Liga, compromiso disputado en el Estadio Santa Laura que dejó al elenco celeste con las manos vacías en su intento por sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Finalizado el compromiso en Independencia, el director técnico del "Capo de Provincia", Lucas Bovaglio, enfrentó los micrófonos visiblemente afectado y partió ofreciendo sinceras disculpas a la parcialidad rancagüina que repletó las tribunas.

"Gracias y perdón a los hinchas de O'Higgins. Hace mucho que este club no jugaba una final y la perdimos 3-0. Queríamos regalarles otro resultado y los jugadores entregaron todo, pero a veces no nos alcanza", manifestó el estratega argentino en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el adiestrador fue enfático en señalar que el plantel debe sacudirse rápidamente del traspié copero para concentrarse en su objetivo primordial: salvar la categoría en el Campeonato Nacional.

"Ahora hay que cerrar la campaña dejando al equipo en Primera División. Esa es nuestra prioridad absoluta. Luego tendremos que apuntar a la semifinal de Copa Chile ante Colo Colo, que es el mejor equipo del país, pero hoy no puedo pensar más allá del partido de este sábado", advirtió el DT.

Respecto a las complicaciones para armar el equipo de cara al inminente choque ante Universidad de Chile, Bovaglio reconoció las bajas por problemas médicos: "Es un momento complejo, tenemos jugadores con lesiones y otros faltos de fútbol. Veremos cómo planteamos el partido ante la U; tenemos que sumar y buscaremos un resultado positivo", sentenció.

A falta de tres fechas para el término del torneo de honor, O'Higgins marcha en el duodécimo casillero de la tabla con 31 unidades, manteniendo una ventaja de cinco puntos sobre la zona de descenso directo.