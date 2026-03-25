Ñublense tumbó a la UC y pasó al frente en la Copa de la Liga

Ñublense aprovechó la localía para obtener un luchado triunfo ante Universidad Católica, que pese a su empuje en el final terminó derrotado por 1-0 en la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Ambos conjuntos tuvieron grandes oportunidades para abrir el marcador. En los 20' Clemente Montes pegó un tiro en el travesaño y tras cartón Justo Giani erró en un mano a mano con Nicola Pérez, aunque de todas formas estaba adelantado.

A los 23', Ignacio Jeraldino habilitó a Giovanny Avalos, quien no pudo definir bien. En otra jugada, Jeraldino aguantó entre tres rivales y tocó para Gabriel Graciani, quien desvió desde buena posición.

El único golpe a las cifras llegó justo antes del descanso, con Giovanny Avalos (45+1'), poniéndole la guinda a una buena jugada de Ignacio Tapia que recuperó y profundizó con su pase filtrado.

Para la segunda etapa destacó el regreso a las canchas de Fernando Zuqui en la UC, quien reemplazó a Bryan González para volver a jugar tras su larga lesión sufrida en junio de 2025.

Los "Diablos Rojos" administraron de gran manera su ventaja y se acercaron constantemente al 2-0. La defensa de la UC y dos tiros a los postes le negaron la segunda celebración a los chillanejos.

Ya en los últimos minutos del encuentro los "Cruzados" lograron instalarse en campo rival. Sin embargo, Ñublense -no exento de complicaciones- pudo resistir y quedarse con los tres puntos

Cabe resaltar que en la última jugada del partido Franco Rami fue expulsado en los dueños de casa al ver su segunda tarjeta amarilla por un choque con Agustín Farías.

Así, Ñublense llegó a 4 unidades para desplazar a la UC del liderato en el Grupo B, a la espera de lo que haga Cobresal (1), que puede igualar a los rojos si derrota a Universidad de Concepción (0) en el "Ester Roa" este jueves 26 de marzo a las 20:30 horas.

Ficha del Ñublense vs. Universidad Católica:

ÑUBLENSE (1): Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani (77' Fernando Ovelar), Lorenzo Reyes [C], Manuel Rivera (83' Diego Céspedes), Jovany Campusano; Ignacio Tapia (63' Diego Sanhueza), Ignacio Jeraldino (63' Franco Rami), Giovanny Avalos (63' Matías Plaza). DT: Juan José Ribera

U. CATÓLICA (0): Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo (77' Daniel González), Agustín Farías, Branco Ampuero [C], Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Alfred Canales (63' Martín Gómez), Bryan González (45' Fernando Zuqui); Justo Giani, Diego Valencia, Clemente Montes (77' Vicente Cárcamo). DT: Daniel Garnero

ESTADIO: "Nelson Oyarzún", Chillán

ARBITRO: José Cabero

PÚBLICO: 4.057 espectadores

GOLES: 1-0: 45+1' Giovanny Avalos (ÑUB)

TARJETAS AMARILLAS: 57' Manuel Rivera (ÑUB); 79' y 90+6' Franco Rami (ÑUB)