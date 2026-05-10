O'Higgins se hizo respetar ante Everton y quedó a un paso de las semifinales en la Copa de la Liga

Fiel a la buena campaña que ha mostrado a lo largo de toda la temporada, O'Higgins de Rancagua se hizo respetar como dueño de casa y este domingo venció por 2-1 a Everton en el Estadio El Teniente para quedar a un paso de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

El elenco dueño de casa se vio sorprendido a los 16 minutos cuando Lucas Soto anotó un golazo para el conjunto viñamarino.

Sin embargo, el segundo tiempo fue todo para la escuadra celeste que encontró el empate a los 51 minutos gracias al uruguayo Tomás Vecino.

Cuando el partido se acercaba a su fin, el argentino Benjamín Schamine marcó diferencias para el cuadro que dirige Lucas Bovaglio.

Así, O'Higgins llegó a los 11 puntos y quedó como solitario líder del Grupo C, por encima de Limache, que a la espera de jugar este lunes ante Palestino tiene 6 unidades.

Por esto, un tropiezo del cuadro tomatero sellará la clasificación rancagüina a la ronda de los cuatro mejores. De no darse, en el último partido el equipo celeste juega ante un cuadro árabe que no tiene opciones.

Everton, en tanto, se quedó con 4 ya eliminado.