O'Higgins se hizo respetar ante Everton y quedó a un paso de las semifinales en la Copa de la Liga
El cuadro rancagüino mostró su solidez en el segundo tiempo ante el conjunto viñamarino.
El cuadro rancagüino mostró su solidez en el segundo tiempo ante el conjunto viñamarino.
Fiel a la buena campaña que ha mostrado a lo largo de toda la temporada, O'Higgins de Rancagua se hizo respetar como dueño de casa y este domingo venció por 2-1 a Everton en el Estadio El Teniente para quedar a un paso de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.
El elenco dueño de casa se vio sorprendido a los 16 minutos cuando Lucas Soto anotó un golazo para el conjunto viñamarino.
Sin embargo, el segundo tiempo fue todo para la escuadra celeste que encontró el empate a los 51 minutos gracias al uruguayo Tomás Vecino.
Cuando el partido se acercaba a su fin, el argentino Benjamín Schamine marcó diferencias para el cuadro que dirige Lucas Bovaglio.
Así, O'Higgins llegó a los 11 puntos y quedó como solitario líder del Grupo C, por encima de Limache, que a la espera de jugar este lunes ante Palestino tiene 6 unidades.
Por esto, un tropiezo del cuadro tomatero sellará la clasificación rancagüina a la ronda de los cuatro mejores. De no darse, en el último partido el equipo celeste juega ante un cuadro árabe que no tiene opciones.
Everton, en tanto, se quedó con 4 ya eliminado.