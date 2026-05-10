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Tópicos: País | Presidente Kast

Encuestas dominicales arrojaron dispares resultados para la gestión de Kast

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Mientras en Cadem escaló hasta alcanzar el 42% de valoraciones positivas, en Criteria anotó una caída que ubicó la adhesión en 36%.

Encuestas dominicales arrojaron dispares resultados para la gestión de Kast
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La aprobación del Gobierno de José Antonio Kast obtuvo resultados dispares en las encuestas semanaless publicadas este domingo, registrando un aumento de cuatro puntos en Plaza Pública de Cadem y una caída de dos puntos en Agenda Criteria.

Según el sondeo de Cadem, realizado de forma online el 8 de mayo, la aprobación presidencial alcanzó un 42%, un alza de cuatro puntos de diferencia con la semana anterior, cuando marcó 38 puntos; mientras, que la desaprobación registró un 53%, tres puntos menos que la medición anterior (56%).

De acuerdo a la medición, las principales razones para aprobar al Mandatario son que ha tomado decisiones de "manera valiente", aunque sean impopulares (51%) y por apoyar una idea de Gobierno con foco en crecimiento, seguridad e inmigración (46%).

En cuanto a la desaprobación, las principales razones son la reforma tributaria y la disminución del impuesto a las empresas (53%) y el recorte del gasto fiscal (35%).

Criteria: Aprobación cayó dos puntos

Por otro lado, en el sondeo de Criteria, efectuado el 7 de mayo a través de un panel online, la aprobación del Ejecutivo alcanzó un 36% -dos puntos menos que la semana anterior (38%), mientras que la desaprobación se mantuvo en el 51%.

Asimismo, el 13% declaró no saber si aprueba o no la conducción del Gobierno, subiendo dos puntos a la anterior (11%).

En cuanto al manejo de la situación de "emergencia" que ha planteado el Presidente Kast: Un 37% cree que está tomando el camino correcto, mismo porcentaje que la evaluación anterior; un 40% cree que está en lo incorrecto, tres puntos menos que la evaluación anterior (43%), y un 23% no lo tiene claro, tres puntos más que la semana pasada (20%).

En términos atributos presidenciales, Kast obtuvo sus mejores evaluaciones en cuanto a capacidad de trabajo y liderazgo personal. Un 56% lo define como "trabajador", un 53% señaló que es "directo, va de frente" y un 50% cree que "es competente".

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