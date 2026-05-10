Encuestas dominicales arrojaron dispares resultados para la gestión de Kast

La aprobación del Gobierno de José Antonio Kast obtuvo resultados dispares en las encuestas semanaless publicadas este domingo, registrando un aumento de cuatro puntos en Plaza Pública de Cadem y una caída de dos puntos en Agenda Criteria.

Según el sondeo de Cadem, realizado de forma online el 8 de mayo, la aprobación presidencial alcanzó un 42%, un alza de cuatro puntos de diferencia con la semana anterior, cuando marcó 38 puntos; mientras, que la desaprobación registró un 53%, tres puntos menos que la medición anterior (56%).

De acuerdo a la medición, las principales razones para aprobar al Mandatario son que ha tomado decisiones de "manera valiente", aunque sean impopulares (51%) y por apoyar una idea de Gobierno con foco en crecimiento, seguridad e inmigración (46%).

En cuanto a la desaprobación, las principales razones son la reforma tributaria y la disminución del impuesto a las empresas (53%) y el recorte del gasto fiscal (35%).

Criteria: Aprobación cayó dos puntos

Por otro lado, en el sondeo de Criteria, efectuado el 7 de mayo a través de un panel online, la aprobación del Ejecutivo alcanzó un 36% -dos puntos menos que la semana anterior (38%), mientras que la desaprobación se mantuvo en el 51%.

Asimismo, el 13% declaró no saber si aprueba o no la conducción del Gobierno, subiendo dos puntos a la anterior (11%).

En cuanto al manejo de la situación de "emergencia" que ha planteado el Presidente Kast: Un 37% cree que está tomando el camino correcto, mismo porcentaje que la evaluación anterior; un 40% cree que está en lo incorrecto, tres puntos menos que la evaluación anterior (43%), y un 23% no lo tiene claro, tres puntos más que la semana pasada (20%).

En términos atributos presidenciales, Kast obtuvo sus mejores evaluaciones en cuanto a capacidad de trabajo y liderazgo personal. Un 56% lo define como "trabajador", un 53% señaló que es "directo, va de frente" y un 50% cree que "es competente".