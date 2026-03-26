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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

O'Higgins tumbó a Everton y arremetió en el liderato de su grupo en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los viñamarinos se resignaron al segundo lugar con 3 puntos.

O'Higgins tumbó a Everton y arremetió en el liderato de su grupo en la Copa de la Liga
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O'Higgins consiguió un importante resultado en su visita a Viña del Mar luego de sostener una ventaja que cerró con un 1-2 frente a Everton durante la segunda fecha en la Copa de la Liga.

El compromiso en el Sausalito fue bastante parejo, pero los pupilos de Lucas Bovaglio consiguieron dar un golpe certero antes del descanso cuando Francisco González (45') abrió el marcador tras un remate a tres dedos dentro del área.

Posterior a ello, la tónica se mantuvo similar y los Walter Ribonetto se hicieron sentir con la presencia de un Alan Medina (58') que viene en racha goleadora. Sin embargo, Juan Leiva (76') rescató la victoria para los "celestes" sobre el final.

Con esto, los rancagüinos son líderes con 4 puntos y los viñamarinos segundos con 4 en el Grupo C.

Ahora, Everton tendrá que cerrar la ronda de partidos recibiendo en su reducto a Deportes Limache el 31 de marzo y O'Higgins visitará a Palestino el 30 de dicho mes.

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