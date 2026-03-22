O’Higgins y Deportes Limache igualaron en un intenso debut por la Copa de la Liga

O'Higgins de Rancagua mantuvo la tónica de lo que va de temporada y sumó un nuevo empate tras igualar 1-1 ante Deportes Limache en el Estadio El Teniente durante la fecha inicial del Grupo C de la novedosa Copa de la Liga 2026.

El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio arrancó con buenas sensaciones y estuvo cerca de abrir la cuenta con un remate de Arnaldo Castillo (14') que se estrelló en el vertical tras la atajada de Claudio González.

Si bien, los de Víctor Riveros respondieron con la llegada de Flavio Moya que forzó el achique de Omar Carabalí (26'), el marcador no se movió y la única situación que quedó tras esto fue la roja anulada a Miguel Brizuela tras revisión en el VAR (34').

En el complemento, la insistencia del "Capo de Provincia" tuvo premio y Alan Robledo (55') sacó un potente derechazo que hizo estéril la volada del "Halcón". El remate se coló cerca de la esquina y se enmarcó como uno de los mejores tantos hasta la fecha en el torneo.

No obstante, los "tomateros" no bajaron los brazos y Joaquín Montecinos sufrió un penal que Daniel Castro (71') intercambió por gol. Con esto, "Popín" sentenció el 1-1 definitivo para que ambos repartiesen puntos.

Con este resultado, O'Higgins y Deportes Limache quedan a la espera del debut de Everton y Palestino.

En la próxima jornada, los celestes buscarán romper la racha de igualdades visitando a los viñamarinos el 26 de marzo y los cerveceros harán de anfitriones ante los "baisanos" en la misma jornada.