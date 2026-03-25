Palestino quiere recuperarse en la Copa de la Liga en su visita a Deportes Limache

Palestino quiere recuperarse del mal debut en la Copa de la Liga en su visita a Deportes Limache, este jueves a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, en la segunda fecha del Grupo C.

El cuadro árabe perdió en el debut ante Everton, con un 1-2 en La Cisterna, por lo que está colista en el grupo y necesita la victoria para tomar impulso en la pelea por clasificar a semifinales.

El conjunto tomatero, por su lado, viene de empatar 1-1 con O'Higgins en El Teniente, y se ubica segundo con un punto en el Grupo C, por lo que quiere un triunfo para meter presión al líder Everton, que jugará con los rancagüinos en el segundo turno de la jornada (20:30 horas).

El árbitro del cotejo en Quillota será Miguel Araos y lo acompañarán en el VAR Nicolás Gamboa y Juan Ibarra.

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