U. de Chile sumó un luchado empate frente a La Serena en su estreno en la Copa de la Liga

Universidad de Chile y Deportes La Serena brindaron un vibrante espectáculo bajo la intensa lluvia en el Estadio Nacional, igualando 2-2 en el arranque de su participación por la inédita Copa de la Liga, sumando sus primeras unidades en el Grupo D.

Pese a que el agua arreció en Ñuñoa, los anfitriones se instalaron en terreno rival y encontraron un tempranero premio gracias a un Maximiliano Guerrero (19') que puso la "ley del ex" tras abrir la cuenta ante su vieja escuadra.

Esto no desmoronó a los de Felipe Gutiérrez, quienes encontraron licencias defensivas para revertir el marcador gracias a la inspiración de Felipe Chamorro (29' y 41'), quien firmó un doblete tras capturar rebotes en el área.

Sin una superioridad de un cuadro sobre otro, los cambios de John Valladares le dieron espacios a Eduardo Vargas (53') para sacarse a Federico Lanzillota e igualar todo con el arco a su disposición. Todo esto, bajo la atenta mirada de un Fernando Gago presente en el Nacional.

El dramatismo vino a la próxima jugada cuando la defensa otra vez falló y Diego Rubio (62') conectó un cabezazo que parecía darle el triunfo a la visita, pero tras una larga revisión del VAR, el juez Rodrigo Carvajal anuló la conquista por fuera de juego (65').

Aunque sobre los descuentos hubo un par de ocasiones, el silbatazo final les dio a ambos una unidad previa a sus siguientes desafíos. La U recibirá a Unión La Calera el martes 24 de marzo y los granates visitarán el miércoles 25 a Audax Italiano.