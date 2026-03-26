U. de Concepción reaccionó ante Cobresal y cosechó su primer triunfo por Copa de la Liga

En un partido de movido cierre, Universidad de Concepción remó desde atrás para vencer a Cobresal por 2-1 y sumar sus primeros puntos en la Copa de la Liga, que está en su segunda fecha.

El primer revés para el "Campanil" no fue un gol, sino la salida obligada de David Retamal al minuto 20, luego de recibir un taconazo de Steffan Pino en la cara.

Franco Frías adelantó a los "mineros" en el Estadio "Ester Roa" al minuto 54, cuando recibió un pase al espacio para definir cara a cara con el arquero José Sanhueza.

La salvación para la UdeC llegó desde la banca: Jeison Fuentealba entró a los 64' y anotó un rápido doblete (73' de penal y 76') que selló la remontada.

A los 79' Steffan Pino ponía el empate cobresalino. Sin embargo, el VAR lo anuló por un fino fuera de juego previo al último pase.

De esta manera, Universidad de Concepción igualó a Universidad Católica con tres puntos; ambos a uno de Ñublense, líder del Grupo. Cobresal, en tanto, es último con un único punto.

En la siguiente jornada, Cobresal recibirá a la UC el martes 30 de marzo a las 18:00 horas. Ese mismo día, a las 20:30, los penquistas harán lo propio ante Ñublense.