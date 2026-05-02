U. de Concepción y la UC chocan con la misión de mantener sus opciones en Copa de la Liga

Este domingo 3 de mayo, Universidad de Concepción y Universidad Católica se medirán en el "Ester Roa Rebolledo" por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, con ambos elencos buscando tres puntos vitales en el Grupo B.

Los "cruzados" llegan mejor, con seis unidades en el segundo puesto. Sin embargo, el liderato de Ñublense es una seria amenaza considerando que solo el primero avanzará de ronda.

El "Campanil" tiene aún más en juego ya que totaliza tres puntos y un traspié lo dejará al borde de la eliminación.

Ambos equipos se enfrentaron en el debut de la Copa de la Liga: Aquel 22 de marzo fue 2-1 para la UC en el Claro Arena.

Universidad de Concepción el pasado fin de semana cosechó una ajustada derrota por 2-1 ante Colo Colo por la Liga de Primera, también sobre el césped del "Ester Roa", siendo su principal novedad su cambio de sponsor técnico y, por ende, de camiseta.

La Católica de Daniel Garnero, en tanto, deberá administrar las cargas físicas pensando en Copa Libertadores, pues viene de imponerse 2-1 a Barcelona de Guayaquil en Ecuador y a mitad de semana debe recibir a Cruzeiro.

En el plano nacional, el más reciente cotejo de "la franja" fue la derrota 1-0 ante Universidad de Chile en la Liga de Primera.

El encuentro de este domingo comenzará a las 12:30 horas con arbitraje de Mario Salvo y podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa, además del relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.