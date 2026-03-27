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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Unión La Calera y La Serena levantarán el telón en la tercera fecha de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "cementero" quiere consolidarse como escolta ante un equipo urgido de victorias.

Unión La Calera y La Serena levantarán el telón en la tercera fecha de la Copa de la Liga
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La Copa de la Liga entra en la definición de su primera rueda en la fase grupal, ya que este sábado 28 de marzo Unión La Calera recibirá a Deportes La Serena por la tercera jornada, a partir de las 18:30 horas (21:30 GMT).

En un duelo que asoma como fundamental previo al retorno de la Liga de Primera, los "cementeros" llegan inspirados tras vencer por la mínima a la U en el Nacional. Esto, los dejó con 3 puntos como escoltas de un Audax Italiano que suma 6 positivos.

Por su parte, los dirigidos por Felipe Gutiérrez aterrizan con la urgencia de sumar para no quedarse rezagados. Con apenas una unidad tras su empate ante los "azules" en el debut, esperan redimirse de la caída ante los floridanos.

En un torneo donde solo avanza el mejor clasificado, el arbitraje de este encuentro estará a cargo de Mathías Riquelme y lo podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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