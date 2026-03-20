[VIDEO] Guerrero anotó el primer gol de la Copa de La Liga en duelo de la U y La Serena

La primera Copa de la Liga arrancó este viernes con el duelo entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, que tuvo a Maximiliano Guerrero como autor del primer gol en la competición.

Al minuto 19 de juego, bajo la lluvia en el Estadio Nacional, Ignacio Vásquez levantó el centro desde la punta izquierda y Guerrero colocó el 1-0 parcial de los azules mediante un sutil toque a la carrera.

- Revisa la conquista: