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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEO] Ñublense pegó a la UC al final del primer tiempo con golazo de Giovanny Avalos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de 20 años definió de primera para batir a Vicente Bernedo.

[VIDEO] Ñublense pegó a la UC al final del primer tiempo con golazo de Giovanny Avalos
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Ñublense sorprendió y abrió el marcador ante Universidad Católica al final del primer tiempo del duelo en Chillán, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, con un golazo de Giovanny Avalos.

Ignacio Tapia recuperó tras una mala salida de la UC y metió un buen pase entre la defensa cruzada, dejando solo a Avalos, quien le pegó de primera, con borde externo del pie derecho, para superar al arquero Vicente Bernedo (45+2').

Revisa el gol de Ñublense: 

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