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[VIDEOS] Chamorro le asestó dos golpes a la U para adelantar a La Serena
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los "papayeros" dieron vuelta el marcador antes de irse al descanso.
Los "papayeros" dieron vuelta el marcador antes de irse al descanso.
Deportes La Serena reaccionó tras la apertura de la cuenta de Universidad de Chile en la Copa de la Liga y se fue al entretiempo arriba por 2-1, gracias a un doblete de Felipe Chamorro.
El delantero "papayero" igualó al minuto 29: Fabián Hormazábal se interpuso en su remate, pero Chamorro estuvo atento para cazar el rebote, que en el camino descolocó al arquero Ignacio Sáez.
A los 41' el artillero serenense puso en ventaja a su equipo luego una pésima salida de la U desde un saque de fondo, complicada por la intensa lluvia en el Estadio Nacional.