[VIDEOS] Chamorro le asestó dos golpes a la U para adelantar a La Serena

Deportes La Serena reaccionó tras la apertura de la cuenta de Universidad de Chile en la Copa de la Liga y se fue al entretiempo arriba por 2-1, gracias a un doblete de Felipe Chamorro.

El delantero "papayero" igualó al minuto 29: Fabián Hormazábal se interpuso en su remate, pero Chamorro estuvo atento para cazar el rebote, que en el camino descolocó al arquero Ignacio Sáez.

A los 41' el artillero serenense puso en ventaja a su equipo luego una pésima salida de la U desde un saque de fondo, complicada por la intensa lluvia en el Estadio Nacional.