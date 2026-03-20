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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEOS] Chamorro le asestó dos golpes a la U para adelantar a La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "papayeros" dieron vuelta el marcador antes de irse al descanso.

[VIDEOS] Chamorro le asestó dos golpes a la U para adelantar a La Serena
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Deportes La Serena reaccionó tras la apertura de la cuenta de Universidad de Chile en la Copa de la Liga y se fue al entretiempo arriba por 2-1, gracias a un doblete de Felipe Chamorro.

El delantero "papayero" igualó al minuto 29: Fabián Hormazábal se interpuso en su remate, pero Chamorro estuvo atento para cazar el rebote, que en el camino descolocó al arquero Ignacio Sáez.

A los 41' el artillero serenense puso en ventaja a su equipo luego una pésima salida de la U desde un saque de fondo, complicada por la intensa lluvia en el Estadio Nacional.

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