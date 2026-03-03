Barcelona rozó la proeza ante un Atlético de Madrid que jugará la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid avanzó a la final de la Copa del Rey este martes, pese a perder por 3-0 ante FC Barcelona en Camp Nou, gracias al abultado resultado del duelo de ida y ganar por 4-3 la llave global de semifinales.

Los "colchoneros" habían ganado 4-0 el duelo de ida en Madrid y salieron a defender la ventaja en el recinto culé, e impidieron la hazaña del cuadro local, que lo intentó con los goles de Marc Bernal (29' y 72') y la anotación de penal de Raphinha (45+5').

En la ida, el equipo de Diego Simeone se impuso gracias a las anotaciones de Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Alvarez y un autogol de Eric García en el inicio del partido.

Atlético de Madrid alcanzó su vigésima final de la competencia, la que ganó diez veces, la más reciente el 17 de mayo de 2013 por 2-1 en la prórroga ante Real Madrid en el "Santiago Bernabéu". Aquel día, con Diego Simeone ya en el banco del conjunto rojiblanco, un gol del brasileño Joao Miranda en el minuto 99 les dio el triunfo.

Con este resultado, Atlético de Madrid enfrentará en la final al ganador de la llave entre Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, que se resolverá este miércoles en San Sebastián.

La final de la Copa del Rey se disputará el sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.