Senapred ordenó evacuar asentamiento en Puente Alto por incendio en papelera CMPC

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó mensajería SAE y ordenó la evacuación del asentamiento Pie Andino, ubicado en calles Eyzaguirre y Tomé, en la comuna de Puente Alto, por un incendio en una planta de la empresa CMPC.

La compañía explicó que el fuego se inició en un sector donde se acopia papel y cartón para reciclaje. Las brigadas internas de la compañía dieron la primera respuesta a la emergencia, activando los protocolos, sin registrarse personas lesionadas o con complicaciones de salud.

Ante la emergencia, Bomberos activó una cuarta alarma de incendio y se encuentra en el lugar combatiendo el fuego con 26 carros y colaboración de cuerpos de otras comunas.

La emergencia se mantiene en pleno desarrollo y no ha sido controlado. La densa nube de humo es visible a varios kilómetros de distancia.

Durante la tarde, el tránsito presentó alta congestión en avenida San Carlos en dirección al oriente, mientras equipos de emergencia se desplegaban por distintos puntos del sector.

En paralelo, vecinos del sector acudieron en ayuda de los voluntarios. "Acabo de preguntar y me dicen que necesitan energéticas, powerade, barritas de cereal, todo lo que sirva para hidratarse, porque no tienen nada y el incendio se propaga cada vez mas", señaló una de las residentes.

La vecina añadió que, de manera preliminar, se les informó que habría cuatro bomberos lesionados, aunque hasta ahora no se ha detallado la causa ni la gravedad de esas lesiones.

Asimismo, se indicó que en algún momento las llamas alcanzaron el cerro La Ballena, situación que posteriormente fue controlada, manteniéndose actualmente el fuego circunscrito a dependencias de la empresa.

"Esto ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas. No hay personas lesionadas ni afectadas. El incendio se encuentra contenido en este sector de la planta. El recinto tiene cerca de 70 hectáreas, de las cuales alrededor de ocho resultaron afectadas... Hasta el momento se desconoce la magnitud de las pérdidas económicas", señaló el gerente general de CMPC, Alfredo Gili.

CMPC apuntó que en la zona afectada "no existe material tóxico ni químico" que pueda afectar a las personas.

Autoridades evaluarán durante las próximas horas si corresponde suspender el inicio de clases previsto para mañana en el sector.