Cepeda se quedó en la banca en triunfo de Elche en primera ronda de la Copa del Rey

Elche, con el chileno Lucas Cepeda en la banca, avanzó a la segunda ronda de la Copa del Rey, tras vencer por 1-3 a Pinatar de Murcia, club de la quinta división española.

El conjunto de San Pedro del Pinatar sorprendió al abrir el marcador con gol de Mohamed El Farh (18'), pero Elche reaccionó y lo empató pasada la media hora gracias a Ezequiel Ponce (32').

En la segunda parte, Ponce repitió para la ventaja de Elche (54') y el tanto definitivo fue de Ali Houary en el tramo final del encuentro (81').

En la segunda ronda, Elche enfrentará a un rival por sorteo, que realizará la Real Federación Española de Fútbol una vez finalice esta primera fase.

Los duelos de la segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán en la primera semana de diciembre.

Elche, por su lado, volverá a la acción este domingo en La Liga de España, ante Valencia a las 14:30 horas (17:30 GMT).