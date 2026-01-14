Pellegrini tras victoria ante Elche en Copa del Rey: Hicimos un trabajo inteligente

El entrenador de Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este miércoles, después de remontar y vencer 2-1 ante Elche en los octavos de final de la Copa del Rey disputado en La Cartuja, que su equipo hizo "un trabajo inteligente" para no perder el partido.

El estratega nacional señaló que Elche fue "un rival que complicó mucho el partido", algo que ya sabían y que en el la primera mitad les costó mucho y no crearon peligro.

"En la segunda nos marcaron de córner, pero pudimos darlo vuelta gracias a los cambios y al espíritu de estar convencidos. Me alegro del espíritu que sacó el marcador adelante", destacó Pellegrini, quien valoró los cambios que hizo en la segunda mitad y el aporte de los jugadores que ingresaron.

"Siempre lo digo, una cosa es el once inicial y otra los cambios. Entraron muy bien. Nos costó generar ante un Elche que suma mucha posesión de balón. Ha sido un partido bien trabajado para no perderlo. Sabíamos que costaría la clasificación", insistió.

Pellegrini también remarcó el aporte del delantero argentino Chimy Ávila, quien fue uno de los que salió en la segunda mitad y autor de los dos tantos del equipo, resaltando que se alegra por él porque es "un jugador que tiene mucho gol y mucha técnica".

El entrenador de los verdiblancos no quiso valorar la posibilidad de que Chimy Ávila pueda ser traspasado en este mercado de invierno porque no comenta "rumores o especulaciones. Chimy estaba jugando en la Copa y lo ha hecho hoy. Ojalá se le vea en ese nivel en la mayoría de partidos".

De Aitor Ruibal, otro de los destacados del partido, argumentó que "juega en muchas posiciones porque tiene mucha entrega. Siempre responde y por eso es uno de los capitanes. Lo entrega todo, que siga en esa línea".

El chileno reconoció, además, que "hay cosas a mejorar. Hoy había que tener cuidado ante un rival que somete en su porpia cancha y hay momentos mejores o peores", pero que siguen "en las tres competiciones -La Liga, la Copa del Rey y la Europa League-, que es una cosa importante".

"Hay equipos que están mejor en La Liga, pero no están en otras competiciones. A ver qué sucede en el sorteo. Lo importante es la clasificación, que tiene más valor en un partido en el que el equipo no se ha entregado", afirmó Pellegini, quien recordó que la final se juega en el Estadio La Cartuja y que por eso "era importante dar este paso hoy".