Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey

Real Betis de Pellegrini remontó ante Elche y avanzó a cuartos de la Copa del Rey

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino Ezequiel Avila lideró la remontada.

Real Betis de Manuel Pellegrini remontó y venció 2-1 a Elche en el Estadio La Cartuja de Sevilla, logrando la clasificación los cuartos de final de la Copa Del Rey.

Tras un primer tiempo sin emociones, el equipo del "Ingeniero" comenzó perdiendo con un tanto de Léo Pétrot al minuto 58 del encuentro.

Sin embargo, apareció el delantero argentino Ezequiel "Chimy" Ávila para firmar un doblete y salvar al equipo sevillano (58', 80').

El cojunto del técnico chileno conocerá a su rival en la fase de los ocho mejores tras un sorteo que se realizará durante lunes 19 de enero.

El siguiente partido de Real Betis de Pellegrini será este sábado 17 de enero a las 17:00 (20:00 GMT) horas de local ante Villarreal CF, en La Liga de España.

