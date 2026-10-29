Sevilla de Gabriel Suazo avanzó a segunda ronda en la Copa del Rey

Sevilla, sin el chileno Gabriel Suazo, avanzó este jueves a la segunda ronda de la Copa del Rey, tras vencer por 0-3 a Sporting Hortaleza, club madrileño de la sexta categoría del fútbol español.

Suazo, capitán del equipo, tuvo descanso junto a otras figuras y no fue citado, en un encuentro que resolvieron con comodidad los dirigidos por Luis García.

Los goles andaluces fueron de Robbie Ure (24'), Gerard Fernández "Peque" de penal (40') y Rubén Vargas (56').

En la segunda ronda, Sevilla enfrentará a un rival por sorteo, que realizará la Real Federación Española de Fútbol una vez finalice esta primera fase.

Los duelos de la segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán en la primera semana de diciembre.

Sevilla, por su lado, volverá a jugar el domingo 1 de noviembre, a las 10:00 horas (13:00 GMT) ante Getafe, en la fecha 11 de La Liga de España.